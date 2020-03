Due stazioni della metropolitana di Pechino oggi inizieranno a sperimentare un sistema di prenotazione per evitare il concentramento di passeggeri, nel contesto della lotta all’epidemia di coronavirus.

Secondo Beijing Subway Limited, l’operatore della metropolitana della città, durante i giorni feriali, dalle 6:30 alle 9:30, i passeggeri possono prenotare uno slot di 10 minuti sul proprio smartphone per entrare nelle stazioni di Tiantongyuan e Shahe, che prima dell’epidemia venivano spesso assediate dai passeggeri durante le ore di punta mattutine.

Dopo aver effettuato la prenotazione i passeggeri hanno a disposizione una finestra di 30 minuti, da 10 minuti prima dello slot a 10 minuti dopo, per accedere alle stazioni attraverso un passaggio preferenziale, utilizzando un codice QR generato sui propri telefoni. Chi non ha prenotato deve invece aspettare in fila prima di entrare.