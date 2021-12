La scossa di terremoto delle 11,34 a Bonate Sotto, è stata avvertita anche in Ticino, con molti ticinesi allarmati su quanto stesse succedendo. Ma è proprio in prossimità dell’epicentro che si sono vissuti attimi di panico, come racconta una lettrice che vive a Medolago, a 8 km dal punto dove ha avuto origine il sisma di 4,4.

«Ho avvertito due scosse ravvicinate - racconta - Alla prima ho pensato che fosse lo scaldabagno e per questo stavo chiamando mio padre per dirgli di spegnerlo. Subito dopo ho avvertito una scossa fortissima, che mi ha fatto realizzare che si stava trattando di un terremoto. È stato tutto così veloce che sul momento non sono riuscita a reagire, poi sono uscita di casa per accertarmi che tutto fosse a posto e controllare come stessero i vicini».

Un po’ di ansia ancora rimane: «Sto ancora rivivendo tutti i momenti e, se ci ripenso, la cosa che mi ha fatto più impressione è come i piani sopra della casa tremassero. Ad un certo punto sembrava che tutto potesse crollare. Fortunatamente non è andata così e non ci sono stati danni. Ma comunque ora c’è un po’ di paura, anche perché mi piacerebbe capire se si è trattato solo di una scossa di assestamento o se ne seguiranno altre. Insomma, non il modo migliore di cominciare il weekend...».

