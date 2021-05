Aveva solo 20 anni Francisco Nicolás Gómez Iglesias quando, ad agosto 2014, riuscì a farsi organizzare un pranzo con un importante imprenditore nel nord della Spagna in qualità di inviato del re Felipe VI e del governo. Ma, secondo quanto ipotizzato in seguito dalla magistratura spagnola, era tutto un inganno.

E adesso, in un processo appena iniziato presso il tribunale dell’Audiencia provincial di Madrid, il pm chiede per lui 7 anni, accusandolo di usurpazione di funzioni pubbliche, falsificazione di documenti ufficiali e corruzione, segnalano i media iberici. Insieme a lui, sono imputati due vigili urbani accusati di averlo aiutato a fingere di essere un emissario della Casa Reale.

In realtà, non è l’unico episodio per cui quel giovane battezzato dalla stampa ‘el pequeño Nicolás’ ha ricevuto le attenzioni dell’opinione pubblica: dopo il suo arresto nell’autunno del 2014, infatti, venne alla luce che da tempo Gómez era riuscito a intrufolarsi in circoli politici e imprenditoriali di massimo livello senza che apparentemente nessuno sapesse il perché: emblematiche, per esempio, la sua presenza alla cerimonia di incoronazione di Felipe VI o le immagini che lo immortalano con gli ex presidenti Mariano Rajoy e José María Aznar.