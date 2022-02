Una prima, concreta reazione alla mossa di Vladimir Putin è arrivata dalla Germania. Sì, il cancelliere Olaf Scholz ha sospeso l’autorizzazione del gasdotto sottomarino Nord Stream 2. Tradotto: il super collegamento con la Russia non può entrare in funzione. Non ora, con la morsa putiniana che attanaglia l’Ucraina e il mondo intero. Il cosiddetto Occidente, par di capire, è diventata merce di scambio prezioso nella speranza di convincere Mosca a non spingersi oltre le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk.

Quei chilometri sotto il BalticoNord Stream 2, dicevamo, è un gasdotto. Dati alla mano, è lungo 1.230 chilometri e corre sotto il Mar Baltico. Collega la costa russa a quella tedesca. E ancora: corre in parallelo al precedente Nord Stream. Se entrasse in funzione, permetterebbe di raddoppiare...