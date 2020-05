Il birrificio South African Breweries (SAB) ha avvertito che potrebbe essere costretto a distruggere 130 milioni di litri di birra se non ricomincia a venderla nei prossimi giorni in Sudafrica. Secondo dichiarazioni riportate dal sito Eyewitness News, SAB conta «circa 400 milioni di bottiglie di birra nei nostri serbatoi in tutto il Paese» destinati a essere eliminati per le misure restrittive decise con l’obiettivo di contenere la diffusione del coronavirus e che prevedono anche il divieto della vendita di alcolici. SAB ha anche avvertito che potrebbe essere costretto a licenziare metà della sua forza lavoro, equivalente a 2.000 persone, se non potrà continuare le pratiche di imbottigliamento o di distribuzione. Il birrificio, infatti, non ha avviato alcuna nuova produzione dall’inizio delle restrizioni imposte lo scorso 23 marzo, e la parziale riapertura decisa dal primo maggio non include la ripresa della vendita di alcolici e sigarette.