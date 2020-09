Un centinaio di manifestanti, definiti come provocatori dagli stessi organizzatori della protesta, hanno cominciato in tarda serata a lanciare petardi, sassi e altri oggetti pesanti contro il cordone della gendarmeria a guardia dell’ingresso principale del parlamento.

In risposta, le forze dell’ordine hanno cercato di dividere la folla dei manifestanti in tre tronconi e spingerli con la forza nelle vie circostanti sgomberando la piazza. Successivamente la polizia ha smantellato le tendopoli e le barricate che da diversi giorni bloccavano importanti incroci stradali a Sofia: quello di Orlov most (Ponte delle Aquile), l’incrocio davanti all’Università di Sofia e quello vicino all’edificio del Consiglio dei ministri.