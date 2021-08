Circa 300 soldati dell’Australian Defence Force sono stati schierati a Sydney dopo che la polizia dello Stato del New South Wales ha chiesto aiuto per garantire il rispetto delle misure anti Covid-19, e con oltre 3.600 casi registrati da metà giugno.

I residenti possono uscire di casa solo per fare esercizio, per svolgere lavori essenziali, per ragioni mediche e per acquistare beni di prima necessità ma ci sono state diverse violazioni e la polizia ha inflitto numerose multe.