Torna il lockdown più stretto a Sydney, in Australia, dove a cinque milioni di residenti non è più permesso uscire di casa «a meno che non sia assolutamente necessario». Lo ha annunciato il premier del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, mentre i contagi mettono a segno un nuovo record (44 nuovi casi in 24 ore) con la variante Delta ormai fuori controllo e una campagna di vaccinazione che procede estremamente a rilento in tutto il continente dove risulta vaccinato meno del 10% della popolazione.