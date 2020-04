Ben distanziati a due metri l’uno dall’altro circa duemila israeliani hanno manifestato ieri sera in piazza Rabin, nel cuore di Tel Aviv, contro la possibile alleanza tra il leader centrista Benny Gantz e l’attuale premier Benyamin Netanyahu, in cui il primo - secondo gli organizzatori - avrebbe ceduto alle pressioni del secondo. La dimostrazione - la seconda con le stesse modalità dopo quella di alcuni giorni fa in un’altra piazza di Tel Aviv - ha visto tutti con le mascherine in faccia secondo le disposizioni del ministero della sanità israeliano. La manifestazione è stata indetta su Facebook dal gruppo che si è definito «Bandiera Nera» e non a caso molti dei partecipanti erano vestiti di nero. «Quelli che hanno spaccato il partito Blu bianco - ha denunciato Yair Lapid, ex alleato di Gantz - vanno al governo con chi è incriminato per corruzione, si sono arresi a Netanyahu». Ayman Odeh - segretario della Lista Araba Unita - ha ricordato che ebrei e musulmani lottano assieme contro il coronavirus e assieme devono lottare anche per la pace, per la democrazia, per la eguaglianza sociale».