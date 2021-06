C’è preoccupazione in Spagna per la situazione epidemiologica causata dalla COVID-19 nell’isola di Tenerife, una delle più turistiche delle Canarie: i contagi sono fortemente aumentati negli ultimi giorni e le autorità locali hanno decretato il passaggio dell’isola al livello di allerta 3 su 4.

Da sabato saranno in vigore nuove restrizioni per cercare di frenare i contagi: ad esempio, rimarranno chiusi gli spazi interni di bar, ristoranti e locali, che dovranno abbassare le serrande entro le 23:00. Inoltre, non saranno permessi gruppi di più di quattro persone, sia nei locali, sia in spiaggia.