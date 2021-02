All’ospedale di Varese è stato individuato il primo contagio in Italia da variante sudafricana del coronavirus. A darne notizia è il portale «Varese News».

L’uomo risultato positivo al virus mutato, di rientro all’aeroporto di Malpensa dopo un viaggio in Africa, è stato ricoverato.

Come la variante britannica, anche quella sudafricana potrebbe avere capacità di diffusione maggiori, ma questo caso isolato non è al momento motivo di allarme, sottolinea il giornale italiano: le autorità sanitarie hanno preso tutte le misure necessarie per evitare una catena di contagi ed il livello di attenzione rimane alto.