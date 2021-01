A Varsavia continuano le proteste contro il divieto d’aborto

Le proteste contro il divieto quasi assoluto di aborto entrato in vigore in Polonia da oggi sono destinate a continuare: gli attivisti hanno convocato nuove dimostrazioni per oggi e domani a Varsavia. Lo riferisce la BBC. Secondo la nuova, controversa legge, ora l’interruzione di gravidanza è consentita in caso di incesto, stupro e se la gravidanza mette a rischio la vita della madre.