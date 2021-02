Ma tant’è: è il segno di questi tempi di pandemia. Complice il sole, in una giornata piuttosto fredda, c’è chi non ha voluto rinunciare a questo evento nonostante l’assenza di spettacoli e il ‘silenzio’ del salotto cittadino, con i locali storici chiusi.

Le calli si sono comunque popolate di turisti, e non sono mancate persone che non hanno voluto rinunciare a mettersi in maschera e compiere una sfilata. Gruppetti di 5-6 persone, la maggior parte con costumi del Settecento con la mascherina anticovid sotto quella da ‘damina’. Nell’area Marciana e in Riva degli Schiavoni, i tavolini all’esterno dei bar erano tutti occupati, soprattutto da giovani che non hanno mancato al rito dello spritz.