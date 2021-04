La campagna vaccinale prosegue a pieno regime a Venezia. E con un’iniziativa promossa dal Comune e dall’azienda sanitaria Ulss 3 questa soleggiata Pasquetta è diventata ancora più speciale per gli anziani che risiedono in zone isolate della laguna: tra le 9.30 e le 15 sono state somministrate 120 dosi su un vaporetto, adattato ad ambulatorio galleggiante e attraccato a Sant’Erasmo, agli abitanti over 80 dell’omonima isola e per quelli di Vignole. Il direttore generale dell’Ulss 3 Edgardo Contato ha spiegato al quotidiano online VeneziaToday che «mentre si procede con la campagna vaccinale secondo le indicazioni ministeriali e regionali, siamo impegnati a portare il direttamente il vaccino agli anziani che risiedono in zone isolate».