È stata interrotta a Vienna una crociera sul Danubio dove 80 passeggeri, su un totale di circa 170, sono risultati contagiati da coronavirus. Su 4 bus, divisi tra malati e non, i passeggeri sono stati riportati in Germania, da dove era partita la nave.

In precedenza, durante un’altra crociera sul Danubio, partita da Passau in Baviera e diretta a Budapest, 16 persone erano state riconosciute positive al virus in Ungheria e altre 13 erano state allontanate.

Intanto secondo un sondaggio dell’istituto Forsa il 65% dei non vaccinati in Germania è determinato a non farsi vaccinare nemmeno in futuro. Il 23% dice che nelle prossime 8 settimane di sicuro non si vaccinerà, il 5% è possibilista ma aperto mentre il 7% è del tutto indeciso. In Germania il 66% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale mentre il 69,3% si è sottoposto ad almeno una dose.