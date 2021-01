Passeggiare per la capitale del mondo libero, a Washington, a una manciata di ore dalla fine dell’amministrazione Trump è come immergersi nelle strade di una città pronta alla guerra. «Non si può passare da qui», dice con sguardo severo, tono cordiale e mitra nero tra le braccia, uno dei 25mila agenti della Guardia Nazionale schierati a protezione dell’insediamento di Joe Biden e Kamala Harris. Lo ripete a tutti coloro che tentano di accedere da uno dei più di cento checkpoint, senza le credenziali adeguate, verso la zona rossa che protegge Campidoglio e Casa Bianca. Un perimetro di sicurezza enorme, degno dei racconti che giungono, in genere, dai corrispondenti di guerra in Medio Oriente. Come degno di un film è lo scenario di fronte agli occhi di chi, attorno all’area rossa, passeggia. Con...