Dopo oltre un anno di pandemia con lockdown e restrizioni, la finale di Euro 2020 nel tempio del calcio di Wembley è stato un evento di festa liberatoria per decine di migliaia di tifosi italiani e inglesi. Ma per l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) c’è poco da festeggiare, a «guardare il contagio» diffondersi in diretta televisiva.

Perché la pericolosa variante Delta non si ferma per una partita di calcio, e «si approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano, gridano e cantano». Una situazione «devastante», ha tuonato in un tweet Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell’OMS per la crisi COVID-19 che ieri si è chiesta: «Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi?».

Nel mirino dell’OMS ci sono le immagini delle folle assembrate a Londra, ma anche in Italia e in altri Paesi europei per i festeggiamenti e gli eventi legati a Euro2020. E’ troppo presto per i numeri definitivi ma dall’inizio del campionato europeo di calcio all’8 luglio scorso ci sono stati 2.535 casi di COVID direttamente riconducibili alla partecipazione alle partite, secondo i dati provvisori del monitoraggio condotto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), per il quale entro agosto la Delta rappresenterà il 90% di tutte le varianti del coronavirus circolanti in Europa.

E l’allarme sui contagi per la variante è confermato dai numeri in crescita in diverse parti d’Europa, a cominciare proprio dal Regno Unito, che da settimane ormai vive un incremento delle infezioni, oggi oltre 34 mila. Boris Johnson ha confermato «il giorno della libertà» per il 19 luglio, data della revoca delle restrizioni più significative lasciate in eredità dal lockdown.

Ma il premier britannico ha anche rinnovato l’appello alla «responsabilità» per non rovinare «i progressi fatti»: l’uso della mascherina continuerà a essere raccomandato al giudizio individuale o a quello dei titolari di attività commerciali, nei trasporti pubblici e nei luoghi affollati indoor.

Ma non è solo il Regno Unito a fare i conti con la Delta. La Grecia ha deciso di imporre le vaccinazioni al personale sanitario e alle case di cura e da venerdì fino alla fine di agosto solo le persone vaccinate potranno entrare in luoghi chiusi come centri di intrattenimento, bar, cinema e teatri.

La Francia ha imposto nuove misure di fronte all’avanzata della variante, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario. In Spagna è allarme da giorni, con la Catalogna che chiude le attività alle 00.30 e limita gli incontri a dieci persone, mentre la Comunità Valenciana ha reintrodotto il coprifuoco dall’una alle sei per 32 comuni - Valencia compresa - insieme al limite massimo di 10 persone per le riunioni sociali e familiari.

In Olanda la ripresa delle infezioni ha spinto il premier Mark Rutte a scusarsi con i suoi cittadini per la decisione di autorizzare la riapertura per molte attività, rivelatasi intempestiva: «Quello che pensavamo fosse possibile in realtà non lo era», ha detto il leader dei Paesi Bassi, dove dopo sole due settimane, nightclub e discoteche sono state costrette a chiudere di nuovo, mentre sono state reintrodotte misure anche per le manifestazioni come festival musicali o altri eventi tipici della stagione estiva.

