Nel corso dell’indagine, l’MPC è giunto alla conclusione che il cittadino svizzero, 24enne al momento dell’arresto, aveva un grande interesse per l’ideologia dell’Isis. Era tra l’altro abbonato a un gran numero di canali contenenti discorsi che glorificavano il terrorismo o parlavano di attacchi terroristici in Europa.

Non ha mai preso credibilmente le distanze dall’Isis e dai suoi crimini, secondo la procura federale, subendone l’influenza. L’indagine non ha però permesso di raccogliere nessuna prova che il giovane fosse coinvolto in qualche modo nell’attacco o ne fosse a conoscenza in anticipo.