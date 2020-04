La Germania ha registrato oggi un aumento di 1.018 casi di Covid-19 in 24 ore, la quota minima da oltre sei settimane, arrivando così a un totale di 155.200 casi su una popolazione di 83 milioni di abitanti, ossia lo 0,19% (a titolo di confronto, la Svizzera conta 29.164 persone infettate su 8,6 milioni di abitanti – lo 0,34% – mentre l’Italia – allo 0,33% – ne conta 197.675 su 60,3 milioni). I decessi in Germania sono stati finora 5.750, segnando così una percentuale relativamente bassa nel confronto europeo (il 3,7% dei contagiati tedeschi è morto, mentre in Svizzera questa percentuale è del 4,6% e in Italia del 13,5%). Christian Drosten, uno dei massimi esperti tedeschi in immunologia e uno degli studiosi che nel 2003 ha identificato il virus SARS ha rilasciato una lunga intervista apparsa oggi sul Guardian in cui parla – sia dal punto di vista scientifico sia da quello politico – delle scelte fatte dal proprio Paese, spesso citato per la sua politica dei test ad ampio raggio e per la bassa mortalità.

Capo del laboratorio dell’Istituto di sanità pubblica tedesco sui coronavirus, Drosten è diventato anche il punto di riferimento del Governo nella lotta al coronaivirus e, nel giorno in cui il Governo di Berlino comincia ad allentare le misure restrittive per la società civile e per l’economia, l’immunologo rimane cauto e teme una seconda ondata. Malgrado il virus sia ormai diffuso ovunque, con situazioni anche molto difficili da gestire, in Germania, i reparti di terapia intensiva sono semivuoti, ha raccontato Drosten al Guardian.

«Questo perché abbiamo iniziato la diagnostica precocemente e su larga scala e abbiamo portato il numero di riproduzione di base (indice noto come R0, ndr) al di sotto dell’1. Nella popolazione si è quindi insediato quello che chiamo il “paradosso della prevenzione”. La gente sostiene cioè che abbiamo reagito in modo eccessivo e c’è pressione politica ed economica per tornare alla normalità», racconta l’esperto. «Il piano federale prevede ora di allentare leggermente il blocco, ma poiché i Länder tedeschi stabiliscono autonomamente le proprie regole, temo che vedremo molta creatività nell’interpretazione di quel piano. Temo che il numero di riproduzione ricominci a salire e avremo una seconda ondata». Alcuni modelli, continua poi l’esperto, suggeriscono che la proroga del lockdown di altre due settimane potrebbe limitare la circolazione del virus in maniera considerevole, portando il numero di riproduzione al di sotto dello 0,2. «Il numero di riproduzione – precisa poi Drosten – è tuttavia una media, un’indicazione. Non è rappresentativo per ambienti come le case anziani, dove ci vorrà più tempo per sradicare la malattia e da dove potremmo vedere una rapida ripresa anche se il blocco fosse esteso».

«La gente vede che gli ospedali non sono affollati e non capisce perché i loro negozi debbano restare chiusi. Si guarda solo a ciò che sta accadendo qui e non alla situazione globale, diciamo, a New York o in Spagna. Questo è il “paradosso della prevenzione” e, per molti tedeschi, io sono il malvagio che sta paralizzando l’economia. Ricevo minacce di morte, che trasmetto alla polizia, ma più preoccupanti di queste, per me, sono le altre e-mail, quelle di persone che affermano di avere tre figli e sono preoccupate per il loro futuro. Quelli mi tengono sveglio la notte».

In merito al raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, quella che permetterebbe cioè una quasi-ripresa della vita sociale, l’immunologo tedesco sostiene che, per parlarne, almeno il 60-70% della popolazione dovrebbe avere gli anticorpi al virus. «I risultati dei test sierologici suggeriscono però che in Europa e negli Stati Uniti, in generale, la cifra è molto più bassa. È anche vero che i test non sono del tutto affidabili (tutti hanno problemi con falsi positivi) e l’immunità di gregge, inoltre, non risolve tutto». Per essere efficace, presuppone infatti la completa miscelazione della popolazione, spiega ancora Drosten, ma ci sono implicazioni che hanno a che fare anche con i gruppi sociali cui appartengono le persone per le quali non è detto che il virus si diffonda ovunque allo stesso modo. «Tali effetti possono guidare le diverse ondate di infezione». «Un altro fattore che potrebbe influenzare l’immunità della comunità è se altri tipi di coronavirus - quelli che causano il raffreddore comune, per esempio - offrono difese per la Covid-19. Non lo sappiamo, ma è possibile».

Riguardo ai «test a tappeto», Drosten non è così sicuro che siano la miglior scelta. «Anche in Germania, con una grande quantità di test, e la maggior parte di questi indirizzata alle persone che segnalano sintomi, non abbiamo avuto un tasso di positività superiore all’8%. Quindi penso che sia comunque meglio effettuare analisi mirate a persone che sono veramente vulnerabili, ad esempio negli ospedali e nelle case di cura. Questo non è esattamente quello che viene fatto in Germania, anche se ci stiamo muovendo verso questa direzione. L’altro obiettivo dei test dovrebbero essere i pazienti nella prima settimana di sintomi, in particolare i pazienti anziani che tendono a venire in ospedale troppo tardi quando le loro labbra sono già blu e hanno bisogno di intubazione».

Angela Merkel è stata elogiata per la sua leadership durante questa crisi e, alla domanda posta dal Guardian «cosa la rende una buona leader?», Drosten risponde: «È estremamente ben informata. Il fatto che sia una scienziata (Merkel ha fatto studi in fisica e chimica, conseguendo un dottorato in quantistica, ndr) e che sappia gestire i numeri è di aiuto. Ma penso che dipenda principalmente dal suo personaggio e dalla capacità che ha di rassicurare. Forse una delle caratteristiche distintive di un buon leader è che non sta usando la situazione attuale come opportunità politica, sarebbe controproducente».

