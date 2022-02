(Aggiornato alle 19.13) La morte del capo dell’ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in una operazione USA in Siria mette fine ad una «importante minaccia per il mondo»: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca.

«Abbiamo preso ogni precauzione possibile per proteggere i civili», ha detto Biden. Il capo dell’ISIS si è fatto esplodere in un «disperato atto di codardia», ha aggiunto.

Gli USA hanno scelto il «rischio» di un raid delle forze speciali invece di un attacco aereo per proteggere i civili ma il leader dell’ISIS «ha scelto di far esplodere il terzo piano» dell’abitazione, uccidendo anche i suoi famigliari, la moglie e i due figli». «Vi verremo a prendere in ogni parte del mondo, ovunque vi nascondiate», ha affermato il presidente USA nella dichiarazione alla stampa sul raid in Siria. «Vi troveremo», ha detto Biden.

In un briefing il portavoce del Pentagono John Kirby ha confermato: «Non ci sono stati morti tra i nostri soldati», ha confermato ma un elicottero è stato gravemente danneggiato e «non essendo ritenuto più sicuro sarà distrutto in loco». «L’uccisione del suo leader ha dato un grosso colpo all’Isis», ha sottolineato Kirby. Il capo ucciso è stato «direttamente responsabile del genocidio degli yazidi nel 2014», ha poi aggiunto Kirby definendo Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi un terrorista «molto operativo».

La Casa Bianca ha poi pubblicato una foto su Twitter che ritrae Joe Biden, la vice Kamala Harris e i membri del team per la sicurezza nazionale mentre osservano nella Situation Room l’operazione anti terrorismo in Siria. Il presidente è in camicia bianca, a capo tavola.

©CdT.ch - Riproduzione riservata