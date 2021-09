Il Dipartimento di giustizia americano presenta una mozione di emergenza per bloccare temporaneamente la legge sull’aborto del Texas, che vieta l’interruzione di gravidanza dopo sei settimane.

La legge sull’aborto del Texas «impedisce alle donne di esercitare i loro diritti costituzionali» e un blocco «è necessario per tutelare i diritti costituzionali delle donne in Texas e l’interesse sovrano degli Stati Uniti», afferma il Dipartimento di giustizia nella documentazione depositata in tribunale, con la quale apre lo scontro fra l’amministrazione Biden e i leader repubblicani del Texas.