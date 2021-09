Per il giornale il ricorso potrebbe essere depositato già oggi. Non è chiaro quale sarà l’argomentazione del dipartimento, ma secondo una fonte che ha parlato con il WSJ l’amministrazione Biden potrebbe sostenere che la legge texana interferisce illegalmente con gli interessi federali.

La settimana scorsa la Corte Suprema degli Stati Uniti non ha bloccato la stretta sull’interruzione della gravidanza entrata in vigore in Texas, aprendo di fatto la strada al possibile rovesciamento della storica sentenza «Roe contro Wade», che nel 1973 legalizzò l’aborto in America.