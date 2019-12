In un incontro con la stampa Abu Mazen ha intanto confermato la propria intenzione di indire elezioni e ha lamentato che ancora da Israele non sia giunto l’assenso per il loro svolgimento anche a Gerusalemme Est.

«Il Natale - ha rilevato mons. Pizzaballa nella sua omelia - va cercato e non lo si incontra se restiamo chiusi e fermi nelle nostre sicurezze. Potremmo dire che il Natale è il giorno in cui siamo chiamati ad interrogarci ancora una volta su dove ci collochiamo: siamo con i pastori in cammino, alla ricerca dell’Emmanuele, del Dio-con-noi, nella vita nostra e in quella del mondo, oppure anche noi ci siamo chiusi nei nostri palazzi?»