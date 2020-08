Abusi nel mondo del pattinaggio, coinvolti 20 allenatori

Confermata l’omertà nel mondo del pattinaggio francese sulla scia del movimento #MeToo: dopo la denuncia dell’ex campionessa di pattinaggio artistico Sarah Abitbol, l’ex sportiva di 44 anni per dieci volte campionessa che sei mesi fa destò scalpore raccontando in un libro - «Un silenzio così lungo» - di essere stata più volte violentata dall’ex allenatore Gilles Beyer, arrivano le prime conferme.

In particolare, in un lungo rapporto commissionato dal ministero dello sport di Parigi viene confermato il clima di omertà in seno alla Fédération des Sports de Glace, una federazione che non ha protetto le sue giovani atlete vittime di molestie ed aggressioni sessuali.