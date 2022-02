I primi dati sugli abusi sessuali nell’ambito della Chiesa cattolica spagnola raccolti da un’amministrazione pubblica mettono in luce 58 casi, avvenuti nella regione della Navarra tra il 1948 e il 1985: è quanto reso noto dalle autorità di questo territorio, nel corso della presentazione dei risultati di uno studio affidato all’Università pubblica della Navarra.

Quest’analisi, ha spiegato l’assessore regionale alla giustizia Eduardo Santos, servirà come punto di partenza per scavare più a fondo in merito a questo tema. «Queste cifre sono solo la punta dell’iceberg di un problema molto più grave», ha affermato, aggiungendo poi che il parlamento della Navarra promuoverà una legge per «riconoscere le vittime» degli abusi commessi nell’ambito della Chiesa.

Le informazioni rese note dalla Navarra arrivano mentre in Spagna si sta sviluppando un ampio dibattito pubblico sulla necessità di far luce sui possibili casi di abusi nella Chiesa cattolica, una pagina su cui nel Paese iberico ci sono per il momento pochissime informazioni ufficiali disponibili e la maggior parte dei casi sinora svelati sono emersi da pubblicazioni di mass media.

Fino ad oggi, la Conferenza episcopale spagnola non ha ancora accettato le richieste provenienti da più fronti di contribuire a un’inchiesta indipendente per far luce su questi fatti, sull’esempio di quanto avvenuto in Paesi come la Francia. Il governo, da parte sua, ha reso noto di voler attivare una commissione d’inchiesta affidata all’istituzione del Difensore civico.

©CdT.ch - Riproduzione riservata