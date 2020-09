(Aggiornato alle 13.52) Prende corpo l’ipotesi che sia stata una singola persona - identificata come un giovane uomo in fuga, tuttora ricercato - ad accoltellare nella notte diverse persone in quattro o cinque punti del centro di Birmingham, con un bilancio di un morto, due feriti gravi e altri cinque meno gravi.

Lo ha suggerito un funzionario di polizia locale rispondendo alle domande dei giornalisti, pur senza escludere che altri sospetti possano essere individuati. Stando a una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di attacchi «casuali». Le risse riportate da alcuni testimoni sarebbero invece state tensioni collaterali, innescate dal parapiglia in una zona in cui erano radunati molti giovani, in clima di sovreccitazione alcolica, nella serata più affollata dalla fine del lockdown imposto dal coronavirus nel distretto della vita notturna della città britannica.

La polizia ha ribadito peraltro di non avere «assolutamente alcuna indicazione» d’un qualunque movente terroristico o di un crimine d’odio etnico-confessionale. Non confermata neppure la pista di vendette fra gang giovanili, mentre resta in piedi quella di un raptus.

La polizia ha precisato di non voler diffondere per ora dati sulle persone coinvolte, né immagini di telecamere a circuito chiuso per il riserbo necessario «alle fasi iniziali dell’indagine». È stato invece lanciato un appello a tutti i testimoni e a chi abbia filmato scene di violenza a «non aver paura» di farsi vivi con gli investigatori.

Una testimone riferisce di una maxi rissa

Una testimone oculare degli accoltellamenti avvenuti nella notte a Birmingham riferisce di una maxi rissa. Cara, questo il nome della donna che lavora all’Arcadian Center, ha detto alla Bbc di aver visto «più persone fare a pugni».

Aveva finito il suo turno e stava bevendo con i colleghi quando ha sentito un «forte scoppio e un bel po’ di trambusto. Ho visto più persone che litigavano. Persone provenienti da pub e club sono uscite e hanno iniziato a vedere cosa stava succedendo. C’erano donne, maschi, anziani, giovani, un tale mix di persone, non sembrava reale in quel momento. Lavorando nei club, ho sempre visto un bel po’ di litigi ma mai come stasera».

«La quantità di cose che ho sentito essere successe stasera nell’arco di tre ore, con gli accoltellamenti, tamponamenti di auto e molte altre cose è uno shock enorme per me».

L’Arcadian Center è una zona di ristoranti, bar, caffè, club e hotel. Caratterizzato da una piazza centrale all’aperto, è vicino alle aree del quartiere cinese e del Gay Village della città. La testimone oculare, promoter di più club, ha riferito che i bar erano pieni e sembrava essere la notte più affollata da quando le restrizioni per il blocco del coronavirus sono state revocate. Quando molti erano ormai ubriachi «le tensioni hanno iniziato a salire».

Johnson: «Vicino a tutti coloro che sono stati coinvolti»

Boris Johnson è «vicino a tutti coloro che sono stati coinvolti nel terribile incidente» avvenuto nella notte a Birmingham. Lo si legge in un tweet nel quale il primo ministro conservatore britannico elogia inoltre tutti i «servizi di emergenza» per la tempestività della loro reazione agli accoltellamenti che hanno insanguinato la città.

Commenti analoghi sono arrivati a stretto giro da vari ministri, da leader di partiti di opposizione e da deputati di maggioranza e di minoranza a cominciare da quelli eletti nei collegi di Birmingham o della regione circostante delle West Midlands inglesi.

L’alto commissario locale per la sicurezza e la polizia, David Jamieson, ha parlato da parte sua dell’accaduto come di un evento «davvero terribile e scioccante per la città», invitando la popolazione a vigilare e a cooperare alle indagini; ma garantendo che il centro della città è ora «sicuro», malgrado la caccia al sospetto accoltellatore sia tuttora in corso.

©CdT.ch - Riproduzione riservata