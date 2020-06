( Aggiornato alle 22.59) Sarebbero almeno tre le persone morte dopo essere state accoltellate da un uomo - in seguito arrestato - a Reading, una cittadina in Gran Bretagna, che le ha attaccate nel parco Forbury Gardens intorno alle 19.30 locali. Secondo quanto riporta il quotidiano britannico «Telegraph», una quarta persona sarebbe ricoverata in terapia intensiva.