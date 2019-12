(Aggiornato 8.15) - Diverse persone sono state accoltellate questa notte alla residenza di un rabbino a Monsey, 50 chilometri da New York. L’Orthodox Jewish Public Affairs Council parla di cinque persone trasportate negli ospedali locali in seguito all’attacco con machete. I feriti sarebbero tutti ebrei chassidisti.

«C’è tolleranza zero per atti di odio di qualsiasi tipo, continueremo a monitorare la situazione» ha dichiarato il procuratore generale di New York, Letitia James. La polizia americana ha annunciato l’arresto del presunto autore dell’attacco nei pressi di Harlem. Le autorità stanno nel frattempo eseguendo un mandato di perquisizione in un’abitazione a Greenwood Lake, vicino a Monsey, che potrebbe essere quella dell’accusato. L’uomo arrestato sarebbe afroamericano secondo quanto indicato dai media.