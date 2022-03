(AGGIORMENTO 22.42)

Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che l’esercito ha distrutto un totale di 20 veicoli militari russi vicino alla base aerea di Hostomel. I video pubblicati sui social media mostrano soldati ucraini che camminano su veicoli danneggiati e in fiamme contrassegnati dal segno V, che suggerisce che facevano parte delle forze russe provenienti dalla Bielorussia.



Il sindaco di Kherson Ihor Kolykhaiev ha invitato le persone a smettere di saccheggiare e rubare e scorte di cibo: la «città ha bisogno di cibo e prodotti industriali. Questo è soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Mi rivolgo a tutti i proprietari di supermercati, grandi magazzini, negozi di alimentari e chiunque trovi utile questo messaggio. La città è pronta a prendere controllo della distribuzione dei prodotti rimanenti. Queste risorse andranno dove c’è più bisogno: ospedali, orfanotrofi, pensionati, bisognosi, famiglie con molti bambini, categorie sociali, ecc.», ha detto Kolykhaiev in un post su Facebook.



Il Pentagono ha stabilito un canale di comunicazione diretto con la difesa russa per evitare un conflitto involontario legato alla guerra in Ucraina. Un funzionario del Pentagono, citato dai media americani, ha spiegato che una «linea di de-conflitto» è stata stabilita l’1 marzo «con l’obiettivo di prevenire errori di calcolo, incidenti militari e una escalation».



Nuova ondata di sanzioni statunitensi contro la Russia per l’invasione in Ucraina. Nel mirino finiscono il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ma anche diversi oligarchi, fra i quali Alisher Usmanov, Nikolay Tokarev, Boris Rotenberg, Arkady Rotenberg, Sergey Chemezov, Igor Shuvalov e Yevgeny Prigozhin. Le sanzioni riguardano anche le loro famiglie. «Questi individui e le loro famiglie saranno tagliati fuori dal sistema finanziario americano, i loro asset saranno congelati e le loro proprietà bloccate», afferma la Casa Bianca.

Anche il governo britannico di Boris Johnson ha allargato le sanzioni in risposta all’invasione dell’Ucraina all’oligarca di origine uzbeka Aliser Usmanov, considerato fra gli uomini d’affari più ricchi della Russia, e dell’ex vicepremier Igor Shuvalov, ha reso noto il Foreign Office. Usmanov, re dei fertilizzanti con interessi in svariati settori di business, è stato azionista importante della squadra di calcio dell’Arsenal e, fino a ieri, sponsor di riferimento dell’Everton. Possiede inoltre lussuose proprietà a Londra, al pari di Shuvalov e di sua moglie, come altrove nel Regno Unito.



Il generale maggiore russo Andrei Sukhovetsky, comandante della settima divisione aerea russa, è stato ucciso all’inizio di questa settimana in Ucraina. Lo lo riferisce l’emittente britannica Sky News citando un’organizzazione di ufficiali nel sud della Russia. Il generale 47enne aveva preso parte alla campagna russa in Siria.



Russia e Ucraina hanno raggiunto un’intesa sulla creazione di corridoi umanitari con un cessate il fuoco temporaneo. Lo ha riferito il consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. L’intesa sui corridoi umanitari è stata confermata anche dal capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, secondo cui nei colloqui con l’Ucraina sono stati raggiunti «progressi significativi», stando a quanto scrive la Tass. Lo sfollamento dei civili attraverso i corridoi umanitari in Ucraina sarà coordinato dai ministeri della difesa di Mosca e Kiev, ha detto uno dei negoziatori russi, Leonid Slutsky, presidente della commissione esteri della Duma, citato dalla Tass.

«Le posizioni della Russia e dell’Ucraina sono chiare. Un accordo è stato raggiunto su alcune delle questioni sollevate», ha indicato Medinsky. Questi ha aggiunto che sono state discusse questioni umanitarie e militari e una possibile futura soluzione politica al conflitto. «Purtroppo non siamo riusciti a raggiungere i risultati sperati. L’unica cosa che posso dire è che abbiamo discusso in dettaglio l’aspetto umanitario», ha detto il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mikhail Podolyak. I russi e gli ucraini hanno trovato un accordo anche sulla consegna di cibo e medicine nelle aree dove si stanno combattendo le battaglie più dure, rende noto su twitter Podolyak.

Ucraina e Russia hanno concordato di tenere presto un terzo round di colloqui, secondo quanto affermato da un negoziatore ucraino. Lo riporta il quotidiano britannico Guardian. Il terzo round si terrà «nei prossimi giorni», ha riferito un membro della delegazione negoziale di Mosca, stando alla Tass. E avverrà in Bielorussia, ha precisato il capo negoziatore di Kiev.

Per raggiungere un accordo sulla fine del conflitto, Russia e Ucraina avranno bisogno di «diversi altri round di colloqui negoziali», che dovrebbero tenersi in Bielorussia, ha detto Slutsky, sempre citato dalla Tass.

«Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin. «I nostri militari forniscono corridoi sicuri per i civili», ma «i neonazisti ucraini lo impediscono e stanno trattando i civili come scudi umani». «L’operazione speciale» in Ucraina «è condotta in accordo con i nostri programmi. Stiamo raggiungendo gli obiettivi e avendo successo», ha detto il capo dello Stato.

È salito a 33 il bilancio dei civili uccisi nell’attacco russo a Chernihiv, nel nord dell’Ucraina. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini, citati dal quotidiano ucraino in lingua inglese Kyiv Independent. I feriti sono 18.



La Repubblica di Moldavia ha ufficialmente presentato la sua candidatura di adesione all’UE. Lo indica un comunicato ufficiale.

Durante la seduta del Consiglio permanente dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) in corso a Vienna, 45 Stati partecipanti su 57 hanno invocato il cosiddetto Meccanismo di Mosca per istituire una missione di esperti indipendenti con lo scopo di indagare gli sviluppi della guerra in Ucraina. Lo comunicano fonti interne all’OSCE.

La missione, che secondo le regole del Meccanismo di Mosca necessita solo della maggioranza dei voti per essere approvata dovrà «stabilire i fatti e le circostanze relativi a possibili violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario», spiegano dall’OSCE.

Ulteriore compito della missione sarà «stabilire i fatti e le circostanze di possibili casi di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, anche a causa di attacchi deliberati e indiscriminati contro civili e infrastrutture civili e raccogliere, consolidare e analizzare queste informazioni al fine di presentarle ai pertinenti meccanismi di responsabilità, nonché ai tribunali o ai tribunali nazionali, regionali o internazionali», si legge nella richiesta approvata dai 45 Paesi.

Le forze russe occupano l’area di Zaporizhzhia, la maggiore centrale nucleare dell’Ucraina e dell’Europa, vicina alla località di Enerhodar. La «situazione è molto delicata» al momento e «tutto può accadere», afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafel Mariano Grossi, in un’intervista a Bloomberg Tv.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole parlare direttamente con il suo omologo russo Vladimir Putin, giudicando un confronto con il capo dello Stato russo come «l’unico modo per fermare la guerra». Il gigante petrolifero russo Lukoil ha invece chiesto di «porre fine rapidamente» alla guerra in Ucraina, diventando così la prima grande compagnia nazionale ad opporsi all’invasione da parte di Mosca. «Sosteniamo una rapida fine del conflitto armato e sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici», ha affermato il consiglio di amministrazione di Lukoil in una nota. Dicendosi «preoccupato per gli attuali tragici eventi in Ucraina» ed esprimendo «la sua profonda solidarietà per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia», Lukoil ha assicurato «di fare tutto il possibile per continuare ad operare in modo stabile in tutti i paesi e le regioni» del mondo.

Tutti i sei membri dell’equipaggio del cargo Helt, affondato nel Mar Nero, sono stati messi in salvo. Lo annuncia il ministro dei trasporti ucraino sul proprio profilo Telegram. L’imbarcazione estone, battente bandiera panamense, «è scomparsa dai radar alle 12.18 dopo essere stata colpita». I membri dell’equipaggio - che dovrebbero essere quattro ucraini, un russo e un bielorusso - sono stati salvati dal servizio di ricerca e salvataggio marittimo ucraino.

Intesa raggiunta all’interno del Consiglio affari interni dell’UE, a cui è associata anche la Svizzera, sull’applicazione della direttiva per la protezione temporanea «per chi fugge dalla guerra in Ucraina». È quanto annuncia il ministro dell’interno francese Gérald Darmanin. «È un accordo storico, l’UE è unita e solidale», aggiunge. Nelle ultimissime ore la presidenza del Consiglio europeo ha lavorato ad una dichiarazione politica da allegare alla direttiva per registrare il tema dei «non ucraini» in fuga su cui alcuni Paesi, Polonia su tutti, avevano espresso riserve.

La Croce Rossa svizzera ha annunciato un iniziale contributo di 10 milioni di franchi per aiutare le persone colpite dalla guerra in Ucraina. Allo stesso tempo, si invita ad un’accoglienza veloce e semplice dei bisognosi nella Confederazione. «La situazione in Ucraina e nei Paesi vicini è sempre più drammatica», si legge in un comunicato odierno della Croce Rossa. La sezione ucraina è al lavoro con 550 dipendenti e 3000 volontari, che procedono a evacuazioni e prestano i primi soccorsi. Il Comitato internazionale della Croce Rossa è sul posto con oltre 600 persone. Le persone in fuga dall’Ucraina, continua la nota, indipendentemente dalla loro nazionalità devono essere accolte rapidamente e senza complicazioni. Questo non deve però portare a dimenticarsi delle persone provenienti da altre regioni di crisi.

La Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, ha chiesto il dislocamento di una missione di mantenimento della pace sul territorio del paese e ha lanciato un appello alle Nazioni Unite per una mediazione che fermi la guerra. Lo scrive su Twitter il vicepresidente del parlamento Oleksandr Korniyenko.



Sono almeno 22 i civili uccisi nell’attacco russo al nord della città di Chernihiv. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini citati dall’emittente televisiva britannica Sky News.



Ha preso il via il secondo round dei colloqui tra Russia e Ucraina. Lo annuncia, sul suo profilo Twitter, il consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podoliak. Dopo un drastico calo nelle ultime ore, i flussi di gas russo attraverso il gasdotto Yamal-Europa verso la Germania attraverso la Polonia si sono interrotti. Lo riportano diversi media internazionali citando i dati dell’operatore del gasdotto, la società tedesca Gascade. Yamal è uno dei tre gasdotti che la società russa monopolista Gazprom utilizza per convogliare il suo gas naturale verso l’Europa. Attraverso di esso passa circa il 10% delle forniture totali di gas proveniente dalla Russia.

«Stiamo iniziando a parlare con i rappresentanti russi - scrive pubblicando la foto dell’incontro. All’ordine del giorno cessate il fuoco immediato, armistizio e corridoi umanitari per l’allontanamento di civili da villaggi e città distrutti o costantemente bombardati». La Russia vuole negoziare con l’Ucraina «per evitare un ulteriore bagno di sangue, come la nostra leadership ha già spiegato», ha dal canto suo detto la portavoce del Ministero degli esteri Maria Zakharova in una conferenza stampa a Mosca, stando a quanto riporta l’agenzia di stampa ufficiale russa Tass. «Ci aspettiamo che i negoziati portino al ripristino della pace nel Donbass ed al ritorno di tutti i popoli dell’Ucraina ad una vita pacifica», ha aggiunto.

I soldati ucraini hanno issato oggi la bandiera nazionale a Bucha, città a 30 chilometri dal centro di Kiev e teatro di scontri e bombardamenti russi nei giorni scorsi. Lo rende noto la viceministra della difesa ucraina, Hanna Malyar, citata dai media locali, i quali sottolineano che «gli ucraini hanno cacciato il nemico» dalla città.

L’obiettivo del presidente russo Vladimir Putin è di «prendere il controllo di tutta l’Ucraina», riferisce l’Eliseo dopo la telefonata tra il capo dello Stato francese Emmanuel Macron e il leader russo.

La Georgia ha presentato formalmente la richiesta per l’adesione all’Unione europea. Lo ha confermato il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili: «La Georgia è uno Stato europeo e continua a dare il suo valido contributo per lo sviluppo», ha sottolineato Garibashvili. Il partito al governo nella repubblica caucasica aveva annunciato ieri l’intenzione di chiedere l’adesione immediata all’UE.

Il governatore della regione ucraina di Chernihiv, a nord della capitale Kiev, ha denunciato che un attacco aereo russo oggi ha colpito due scuole ed edifici privati. E almeno nove persone sono rimaste uccise e quattro ferite. Il quotidiano ucraino in lingua inglese Kyiv Independent riferisce che nella zona c’erano solo scuole, asili nido e un ospedale.

Il cargo Helt affondato nel Mar Nero, di proprietà estone, batteva bandiera di Panama. È quanto emerge dal sistema di tracciamento Marine Trafic che segnalava l’ultima posizione a circa 20 miglia dal porto ucraino.

«Due membri dell’equipaggio del cargo Helt sono su una scialuppa di salvataggio in mare, mentre altri quattro sono dispersi», riferisce Igor Ilves, il manager dell’imbarcazione, citato dai media internazionali.

Un cargo estone è affondato vicino alle coste dell’Ucraina, nei pressi di Odessa, in Ucraina, dopo un’esplosione. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando la Reuters.

Il presidente Vladimir Putin ha ufficialmente introdotto la censura di Stato e in poche ore, al massimo giorni, non ci saranno più media indipendenti in Russia. La denuncia viene da Meduza, uno degli ultimissimi media indipendenti che ancora pubblicano nella federazione. In un editoriale dal titolo «Non ci potete zittire», il sito rivela di avere ancora pochissimo tempo prima che la censura di Stato si abbatta anche su di loro come successo in rapida successione a tanti altri organi di informazione chiusi d’autorità. «La distruzione dei media indipendenti è una delle cose che ha reso possibile questa guerra», sottolineano. «Stiamo pubblicando questo testo finché c’è ancora tempo - per noi - per far sapere a tutti l’inizio di un altro storico sviluppo: la Russia ha ufficialmente introdotto la censura di Stato», scrivono sul sito di Meduza. «Cosa intendiamo per ‘c’è ancora tempo?’», si chiedono i giornalisti. «In pochi giorni, forse già oggi, è possibile che non ci saranno più media indipendenti in Russia. Molto, molto presto è possibile che chiunque in Russia cerchi informazioni dalle ‘voci nemiche’ di fonti indipendenti dovrà fare gli stessi sforzi che erano richiesti per avere notizie da coloro che vivevano dentro la Cortina di ferro». Infatti, si legge ancora sul sito di Meduza, «la censura federale chiede di raccontare la guerra definendola solo come ‘un’operazione militare speciale’; i loro ordini intimano di non dare copertura alle azioni militari; hanno deciso di bloccare i siti web di Taiga.info, Doxa, The Village, TV Rain, Ekho Moskvy radio station e molte altre. Ciò è semplicemente censura». «La drammatica situazione in cui il nostro Paese si trova oggi - si legge ancora su Meduza - è uno dei risultati dell’assalto delle autorità ai media indipendenti e alla stessa realtà delle cose. Se abbiamo una minima chance di fermare questa guerra noi abbiamo bisogno della stampa libera».

Gli obiettivi delle operazioni militari in Ucraina saranno completati «in ogni caso». Lo afferma il Cremlino citato dalla Tass, la quale sottolinea anche come Putin abbia fatto pressione sul presidente francese Emmanuel Macron affinché faccia il possibile perché tutti gli stranieri siano evacuati dall’Ucraina.

Le forze russe si stanno dirigendo verso Odessa e si preparano allo sbarco. Secondo fonti dell’intelligence USA, citate dalla tv spagnola Rtve, in Crimea ci sono già diverse navi in attesa dell’arrivo delle truppe di terra per lanciare l’attacco dal mare. Le autorità di Odessa - secondo le stesse fonti - hanno chiesto ai cittadini di recarsi in un rifugio per il rischio imminente di un attacco. Nel Mar Nero, al largo della città portuale, sono state avvistate quattro grandi navi da guerra russe e tre motoscafi armati di missili, ha precisato lo stato maggiore dell’esercito ucraino citato dal giornale spagnolo Abc. Tali movimenti, secondo il dipartimento militare ucraino, indicano che la Russia lancerà presto un attacco con l’obiettivo di impadronirsi di Odessa.

La delegazione ucraina è in viaggio in elicottero verso Brest dove si svolgeranno i colloqui con la Russia. Lo afferma un membro della delegazione di Kiev. Il secondo round dei negoziati era previsto per le 13 ma, secondo quanto riporta la Tass, è slittato di un paio d’ore.

La società responsabile dei trasporti ferroviari di passeggeri in Spagna, Renfe, offrirà treni gratuiti a tutti i rifugiati ucraini. Lo ha annunciato la ministra dei Trasporti, Raquel Sánchez. Il punto di partenza di queste tratte ferroviarie gratuite sarà Barcellona. Da lì, i rifugiati ucraini potranno spostarsi verso qualsiasi altra destinazione disponibile in Spagna o verso la Francia, ha reso noto la ministra. Per poter usufruire dei viaggi gratis sarà necessario mostrare un documento d’identità.

Mariupol è «circondata» dalle forze russe. Ad annunciarlo, durante un’intervista alla CNN, è il vicesindaco della città a sud-est dell’Ucraina, Sergei Orlov.

«Il nostro esercito ucraino e la Guardia Nazionale sono coraggiosi, combattono per l’Ucraina e per Mariupol, ma la situazione è piuttosto critica - spiega il vicesindaco -. Chiediamo aiuto e ci aspettiamo aiuto militare. Le nostre forze sono coraggiose, ma noi siamo circondati dall’esercito russo, che ha più persone nel suo esercito. Stanno distruggendo le nostre città con ogni tipo di arma, dall’artiglieria agli aerei, dai bombardieri ai sistemi missilistici».

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato questa mattina al telefono con il presidente russo, Vladimir Putin, e successivamente ha telefonato all’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo hanno confermato fonti dell’Eliseo.



Il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass, ha annunciato delle «pause» nelle operazioni dell’esercito russo per favorire l’evacuazione di civili dall’Ucraina attraverso «corridoi umanitari».

«Siamo pronti a creare corridoi umanitari ovunque, in qualsiasi momento», ha detto il ministro della Difesa, secondo quanto riporta Interfax. «La parte russa ha già creato tutte le condizioni necessarie per un’evacuazione sicura. Siamo pronti in qualsiasi momento e in qualsiasi direzione per creare i corrispondenti corridoi umanitari», ha affermato il capo del centro di controllo della difesa nazionale russo, Mikhail Mizintsev, in una riunione del quartier generale del coordinamento sulla risposta umanitaria.

Il governo francese ha annunciato di aver sequestrato uno yacht di proprietà di una società collegata a Igor Sechin, patron del gruppo petrolifero russo Rosneft. L’imbarcazione si trovava in un cantiere navale di La Ciotat, nel sud della Francia.

«La dogana francese ha proceduto al sequestro dello yacht Amore Vero a La Ciotat, in seguito alle sanzioni dell’Unione Europea nei confronti della Russia», ha spiegato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Bruno Le Maire, in un comunicato. L’imbarcazione è «di proprietà di una società di cui Igor Sechin, dirigente della società Rosneft, è stato identificato come principale azionista».



Il sindaco di Kherson, Igor Kolykhaiev, ha concordato con gli occupanti alcune severe restrizioni nella città meridionale dell’Ucraina caduta in mano ai russi, riporta The Kyiv Independent. Coprifuoco dalle 20 alle 6 di mattina, circolazione delle auto solo nelle ore diurne, ingresso in città consentito solo per rifornimenti di medicine e alimentari. I cittadini di Kherson inoltre possono camminare per le strade da soli o in gruppi di due e sono obbligati a fermarsi su richiesta. Il sindaco ha chiesto alla gente di non affrontare le forze russe.

Il secondo round dei negoziati tra Russia e Ucraina si terrà nella regione di Brest, in Bielorussia. Lo ha reso noto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky, citato dalla Tass. «I colloqui - ha detto - si terranno dove avevamo programmato: nel territorio della regione di Brest, in Bielorussia». I colloqui cominceranno intorno alle 15 ora locale (le 13 in Svizzera), afferma ancora, citato dall’agenzia Interfax, Medinsky. La Russia, ha aggiunto, porterà sul tavolo del vertici gli aspetti tecnico-militari, umanitari e politici della crisi in Ucraina.

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha pubblicato un nuovo video sottolineando che le linee di difesa dell’Ucraina stanno resistendo nonostante non ci sia stata tregua nella notte nei bombardamenti delle città da parte della Russia. Lo riporta la BBC. Il cambiamento nella tattica russa, prendere cioè di mira le aree civili, mostra che l’Ucraina è riuscita a resistere al piano di Mosca per una rapida vittoria tramite un assalto di terra, ha aggiunto. «Non abbiamo altro da perdere se non la nostra stessa libertà», ha aggiunto Zelensky, sottolineando che l’Ucraina riceve quotidianamente forniture di armi dai suoi alleati internazionali. Il presidente ucraino ha poi sottolineato come la Russia dovrà «risarcire il Paese per tutti i danni subiti durante la brutale guerra di Mosca. Ripristineremo ogni casa, ogni strada, ogni città».

La Cina difende l’astensione sul voto della risoluzione dell’ONU di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina e lamentando la «deplorevole» assenza di consultazioni preventive. «È deplorevole che il pertinente progetto di risoluzione votato dalla sessione speciale d’emergenza dell’Assemblea generale non abbia avuto sufficienti consultazioni in anticipo», ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin, anche in considerazione delle circostanze storiche e delle «complesse contraddizioni» dietro l’attuale crisi. «L’importanza e l’urgenza di promuovere una soluzione politica e l’intensificarsi degli sforzi diplomatici non sono in linea con la posizione e la proposta coerente della Cina. Pertanto, abbiamo dovuto astenerci dal votare la risoluzione», ha osservato Wang nel briefing quotidiano, esortando la comunità internazionale ad «agire in modo responsabile» e a tornare sulla strada della soluzione politica «il prima possibile».

Sei adulti e due bambini sono stati uccisi in un edificio residenziale a seguito di un attacco russo alla città di Izyum, nel distretto di Kharkiv. Lo riporta il sito ucraino Kyiv Independent.

Lavrov: «Una soluzione in Ucraina si troverà». Una soluzione alla situazione in Ucraina verrà trovata. Lo ha detto il ministro degli esteri Serghei Lavrov secondo quanto riportano le agenzie Tass e Interfax. Lavrov ha confermato anche che i colloqui tra rappresentanti di Russia e Ucraina si svolgeranno oggi.

C’è attesa per l’avvio del secondo round negoziati. Atteso nelle prossime ore l’avvio del secondo round dei negoziati tra la Russia e l’Ucraina, in un luogo tra Bielorussia e Polonia, nell’ottavo giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte delle forze militari russe. Nella notte nuovi attacchi missilistici hanno colpito il centro di Kharkiv, mentre le forze filo russe stringono d’assedio Mariupol priva di acqua. E intanto il mondo condanna l’azione militare ordinata dal presidente Vladimir Putin.

Continua l’isolamento tecnologico di Mosca. Il gigante dello streaming musicale Spotify ha dichiarato di aver chiuso i suoi uffici in Russia e di aver rimosso dal suo servizio i contenuti sponsorizzati dallo Stato russo. La mossa è arrivata in risposta all’«attacco non provocato contro l’Ucraina», ha affermato la società in una nota, aggiungendo di aver adottato diverse misure. «Abbiamo chiuso il nostro ufficio in Russia fino a nuovo avviso», ha affermato la società con sede a Stoccolma, quotata alla Borsa di New York. Inoltre, il gigante dello streaming ha affermato di aver esaminato «migliaia di episodi di podcast dall’inizio della guerra» e di aver limitato la capacità degli utenti di trovare podcast di proprietà e gestiti da organi di informazione legati allo Stato russo. Spotify ha affermato che all’inizio della settimana aveva rimosso tutti i contenuti dalle testate giornalistiche sponsorizzate dallo stato russo RT e Sputnik all’interno dell’Unione Europea e in altri mercati. Ma manterrebbe il suo servizio aperto agli utenti russi. «Riteniamo che sia della massima importanza che il nostro servizio sia disponibile in Russia per consentire un flusso globale di informazioni», ha affermato Spotify.

La Francia raccomanda «fortemente» ai cittadini francesi di lasciare la Russia se la propria presenza «non è essenziale».

Il CdA del Comitato paralimpico internazionale (IPC) ha deciso che gli atleti di Russia e Bielorussia non potranno partecipare alle Paralimpiadi di Pechino che prendono il via domani. Ieri l’IPC aveva dato l’ok alla partecipazione di russi e bielorussi sotto la bandiera neutrale, ma oggi dopo «una riunione appositamente convocata, il CdA dell’IPC ha deciso di rifiutare le iscrizioni agli atleti russi e bielorussi per le Paralimpiadi di Pechino». Alla base della decisione la richiesta da parte di numerosi comitati olimpici, che hanno minacciato di non partecipare se non fosse stata riconsiderata la decisione di ieri. «All’Ipc crediamo fermamente che lo sport e la politica non dovrebbero mescolarsi - le parole del presidente Andrew Parsons - tuttavia la guerra è ora arrivata a questi Giochi e dietro le quinte molti governi stanno influenzando il nostro evento. Nelle ultime 12 ore un numero schiacciante di membri è stato in contatto con noi ed è stato molto chiaro: ci hanno detto che se non avessimo riconsiderato la nostra decisione, molte squadre ed atleti non avrebbero partecipato ai Giochi Paralimpici Invernali di Pechino 2022». Parsons ha ricordato che «l’IPC è un’organizzazione basata sull’adesione e ascoltiamo le opinioni delle nostre organizzazioni associate». «Garantire la sicurezza e la protezione degli atleti è di fondamentale importanza per noi - ha aggiunto - e la situazione nei villaggi degli atleti è ora diventata insostenibile. Per preservare l’integrità di questi Giochi e la sicurezza di tutti i partecipanti, abbiamo deciso di rifiutare le iscrizioni degli atleti di Russia e Bielorussia». Rivolgendosi agli atleti paralimpici dei Paesi colpiti, Parsons ha aggiunto: «Siamo molto dispiaciuti che siate influenzati dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana nel violare la tregua olimpica. Siete vittime delle azioni dei vostri governi». «Il benessere degli atleti è e sarà sempre una preoccupazione chiave per noi - ha sottolineato Parsons -. Gli atleti paralimpici direttamente interessati da questa decisione sono 83. Tuttavia, se Russia e Bielorussia rimangono qui a Pechino, le altre nazioni probabilmente si ritireranno. Probabilmente non avremo Giochi validi. Se ciò dovesse accadere, l’impatto sarebbe di portata molto più ampia».

La radio indipendente russa Ekho Moskvy, «Eco di Mosca», emittente storica dei media russi, ha annunciato la propria chiusura, dopo che le autorità avevano bloccato le trasmissioni dell’emittente per la sua copertura dell’invasione dell’Ucraina. «La maggioranza del consiglio di amministrazione di Ekho Moskvy ha preso la decisione di sciogliere la radio e il sito internet di Ekho Moskvy», scrive sul proprio profilo Telegram il direttore Alexei Venediktov.

La bandiera ucraina riprodotta con pennellate di giallo e blu su uno sfondo nero e una citazione in ucraino del presidente Volodymyr Zelensky. È l’ultima copertina del settimanale americano Time che dedica così il proprio tributo al Paese invaso dalla Russia. Al centro della copertina, in caratteri cirillici, la frase pronunciata da Zelensky nel suo discorso di martedì primo marzo al Parlamento UE: «La vita vincerà sulla morte, e la luce vincerà sul buio». Sotto l’immagine di copertina, in inglese: «Volodymyr Zelensky e gli eroi dell’Ucraina».

Quasi 15.000 turisti russi sono bloccati nella Repubblica Dominicana a causa delle restrizioni di viaggio imposte dopo l’invasione di Mosca, fa sapere il Guardian, che cità un rapporto di Agence France-Presse.

Il Paese caraibico ha detto di aver raggiunto un accordo con le catene alberghiere per «garantire» l’alloggio dei turisti «fino a quando non sarà trovata una soluzione».

I 14.800 turisti russi sono principalmente nella provincia orientale di La Altagracia. Anche 1.900 visitatori ucraini sono nel Paese e rimarranno nei loro hotel fino a quando un piano di rimpatrio sarà messo in atto.

Il pubblico ministero della Corte penale internazionale ha aperto un’indagine sulla situazione in Ucraina per indagare su presunti crimini di guerra commessi dalla Russia. Lo si apprende da un comunicato della Corte. Karim Khan ha annunciato l’«immediata apertura» di un’indagine sulla situazione in Ucraina, dove sarebbero stati perpetrati crimini di guerra, dopo aver ricevuto il via libera da 39 Stati parte della Corte penale internazionale. «Ho appena informato la presidenza della Corte penale internazionale della mia decisione di aprire immediatamente un’indagine sulla situazione» in Ucraina, ha detto in un comunicato. «Il nostro lavoro di raccolta delle prove - ha aggiunto - è iniziato».

La Banca Mondiale ha annunciato la sospensione di tutti i programmi di aiuto in Russia e Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina e alle ostilità nei confronti del popolo ucraino. La sospensione ha affetto immediato, si legge in un comunicato. La Banca Mondiale ha ancora progetti infrastrutturali e fornisce consulenza politica nei due Paesi ma, si legge nel comunicato, «non ha approvato nuovi prestiti o investimenti in Russia dal 2014 e in Bielorussia dal 2020». Secondo il sito, l’istituto ha ancora 11 progetti in corso in Bielorussia, per un costo totale di 1,2 miliardi di dollari, che riguardano energia, istruzione, trasporti e risposta alla Covid-19. In Russia, ci sono solo quattro progetti in atto, per un valore di 370 milioni di dollari, che si occupano principalmente di questioni politiche. La Banca Mondiale aveva anche annunciato che sta preparando un pacchetto di aiuti da 3 miliardi di dollari per l’Ucraina, che includerà almeno 350 milioni di dollari in fondi immediati.

Sarebbe stato lo stesso Servizio federale per la sicurezza russo (FSB) a far trapelare informazioni sul piano del assassinio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo il collettivo di cyber-hacking Anonymous. In un tweet, il gruppo ha affermato che «l’FSB russo ha fatto trapelare informazioni che hanno allertato l’Ucraina su un complotto di omicidio contro il presidente @ZelenskyyUa. Ora, possiamo aspettarci una lotta di potere interna al Cremlino per rovesciare il regime di Putin. Nel frattempo, continuiamo con gli attacchi».

Nei cambi di valuta, la Banca centrale russa ha imposto una commissione del 30% sugli acquisti di valuta estera, ha fatto sapere Reuters. Il rublo è crollato in valore, costringendo la Banca centrale a raddoppiare il suo tasso di interesse chiave al 20% per proteggere la valuta dalla speculazione.

Sono almeno un milione le persone ad aver lasciato l’Ucraina, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite. Si tratta del più rapido esodo di questo secolo, ha fatto sapere l’ONU.

Dipartimento di Stato americano ha invitato il presidente russo Vladimir Putin e il governo di Mosca a «porre fine a questo bagno di sangue» immediatamente e a ritirare le truppe dall’Ucraina: lo scrive lo stesso Dipartimento in un comunicato, secondo quanto riporta il Guardian. Stati Uniti hanno inoltre accusato la Russia di aver lanciato una «guerra totale alla libertà dei media e alla verità» bloccando le testate giornalistiche indipendenti e impedendo ai russi di accedere alle notizie sull’invasione dell’Ucraina.

Nel frattempo il Canada ha imposto nuove sanzioni alla Russa: il governo di Ottawa, riporta la CNN, ha annunciato misure contro 10 persone chiave di due compagnie energetiche russe, Rosneft e Gazprom. Le «misure mirano ad aumentare la pressione sulla leadership russa per porre fine alla sua violazione della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina», spiega il ministero degli Esteri in un comunicato. Le nuove sanzioni entreranno in vigore nei prossimi giorni, aggiunge la nota.



IL PUNTO ALLE 06.00

Il conflitto aperto dalle truppe russe in territorio ucraino entra nella sua seconda settimana. Secondo quanto riportato da CNN, che cita il portavoce del Pentagono John Kirby, l’avanzata del grande convoglio russo verso Kiev «rimane in stallo»: le truppe potrebbero essere in procinto di raggrupparsi o stare facendo i conti con la scarsità di rifornimenti e la resistenza ucraina. Nella notte i combattimenti sono continuati nei grandi centri ucraini. Kherson è caduta nelle mani dei russi.



