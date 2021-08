Anche la speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, le dimissioni. «Sotto il procuratore generale Letitia James - ha dichiarato Pelosi in una nota - è stata completata un’indagine completa e indipendente sulle accuse contro il Governatore Cuomo. Come sempre, elogio le donne che si sono fatte avanti per dire la loro verità. Riconoscendo il suo amore per New York e il rispetto per la carica che ricopre, invito il Governatore a dimettersi».