L’Imperial College di Londra ha installato ad Amsterdam il primo ponte in acciaio interamente prodotto con stampanti 3D. Il ponte attraversa il canale Oudezijds Achterburgwal, proprio nel centro della città. Lo riporta il quotidiano belga, Le Soir, spiegando che si tratta di un progetto pilota.

La struttura ha richiesto sei mesi di intenso lavoro e 4,5 tonnellate di acciaio inossidabile per la sua «fusione».

Anche se strutture di diverso genere sono state già realizzate con stampanti 3D, questo è il primo ponte in acciaio costruito con una di queste macchine.

Il ponte sarà oggetto di studio: ricco di sensori, comunica in tempo reale molte informazioni sulla sua struttura e sull’ambiente esterno. Gli scienziati che l’hanno progettato osserveranno in particolare la sua reazione ai cambiamenti di temperatura. I passanti potranno passarci sopra senza pericolo. Tuttavia, il ponte resterà sul canale Oudezijds solo per un periodo di due anni.