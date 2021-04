Lee, 49 anni, fa parte di un team che ispeziona regolarmente la linea ferroviaria nella parte orientale di Taiwan, in un’area montuosa che subisce frane ed è soggetta ad altri rischi. Gli investigatori ritengono che il Taroko Express si sia schiantato contro un camion da cantiere che dopo essere scivolato da un terrapieno sui binari della ferrovia ha colpito il treno, con a bordo 550 passeggeri, pochi istanti prima che entrasse in un tunnel.

Lee Yi-hsiang è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato interrogato dai magistrati che gli hanno vietato di lasciare Taiwan in attesa di ulteriori indagini. Ma i media taiwanesi hanno riferito oggi che l’uomo era stato rimesso sotto custodia per paura che lasciasse il paese visto che in passato era stato condannato per falso.