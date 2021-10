Subito è iniziata la corsa a lasciare su Twitter un tributo per il maestro olandese, venerato per le sue letture di Beethoven, Mahler e Bruckner. Messaggi di cordoglio sono arrivati dalla London Philharmonic Orchestra, la Chicago Symphony Orchestra, la Vienna Philharmonic, per citare alcune grandi istituzioni musicali, e molti anche dall’Italia come quelli del Teatro alla Scala, del Teatro La Fenice di Venezia e dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che ricorda come il direttore d’orchestra fosse diventato accademico onorario nel 2014.