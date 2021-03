G. Gordon Liddy, uno degli «idraulici» del Watergate, è morto a 90 anni nella casa di una figlia a Fairfax, in Virginia. Il figlio Thomas ha confermato la notizia, precisando che il padre non è morto di Covid-19.

Liddy, un personaggio dalla personalità teatrale che è stato agente della polizia federale statunitense Fbi, conduttore radiofonico di destra, autore di bestseller, improbabile candidato al Congresso e promotore di investimenti in oro, è passato alla storia per il suo ruolo nel complotto organizzato per mettere microfoni nascosti nel quartier generale del Partito democratico al Watergate: il primo di una catena di eventi che portò alla caduta del presidente repubblicano Richard Nixon.