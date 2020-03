Addio a Suor Germana, la «cuoca di Dio»

Ha collaborato con Radio Maria e con le riviste Famiglia Cristiana e Visto, e, da personaggio per molti familiare, ha partecipato come ospite a numerose trasmissioni televisive quali Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, Festival di Sanremo 1999, Uno Mattina, Domenica In e Cominciamo bene. I funerali - riporta Varese News - sono previsti in forma strettamente privata, come impone l’ordinanza antivirus.

«Anche da bambina non c’erano particolari festeggiamenti - proseguiva -: sono cresciuta in una famiglia povera nel Veneto contadino». «Penso che per tutte le famiglie sia bello vivere così il Cenone: come un’occasione di gioia da condividere con le persone più care, rendendo grazie per l’anno che si conclude. Ma non dimentico che il cuore è vicino allo stomaco e quindi si può portare un po’ di gioia anche con qualche sfiziosità da servire a tavola», aggiungeva. E riguardo alla ricetta proposta, la definiva «un piatto semplice ed economico, che io ho cucinato per un commensale d’eccezione: papa Giovanni Paolo II. L’occasione era la sua visita a Torino, quando mi fu affidata la preparazione del pranzo offerto dalla diocesi».