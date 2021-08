La comunicazione, di ieri, rappresenta una vera e propria rivoluzione. Lanciata nel 2016, OnlyFans ha permesso a molti creatori di guadagnare denaro attraverso le sottoscrizioni degli utenti. Di più, OnlyFans era molto popolare fra le pornostar e in generale alle lavoratrici del sesso. Da ottobre, appunto, le direttive della piattaforma saranno molto più rigide. La decisione, sembrerebbe, è legata alle pressioni dei partner bancari e «dei fornitori di servizi di pagamento». Nel 2020 la società alla base di OnlyFans ha gestito oltre 2 miliardi di dollari di vendite e per la fine del 2021 si calcola almeno un raddoppio.

Anche la nuova App, OFTV, non prevede nudi. «OFTV offre ai fan un modo super conveniente per guardare i contenuti dei creatori preferiti», ha spiegato l’amministratore delegato di OnlyFans Tim Stokely, «non ci sono contenuti per adulti poiché non viene monetizzato e non c’è alcun impatto diretto sui guadagni dei creatori». Insomma, OnlyFans vuole lasciarsi alle spalle l’etichetta di fornitore di pornografia.