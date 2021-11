È morto all’età di 77 anni il grande chitarrista jazz americano di origini italiane Pat Martino, noto per la velocità e per la grande padronanza dello strumento e da molti considerato uno dei migliori virtuosi dello strumento di sempre. Nato a Filadelfia come Pat Azzara nel 1944, iniziò a farsi notare giovanissimo verso la fine degli anni ‘50 sulla scena nuovayorkese. Si impose per il suo inconfondibile stile nel quale sintetizzava alla sua maniera un po’ tutta la storia della chitarra jazz. Notevolissimi i suoi album degli anni ’60 e ’70 ’ pubblicati principalmente da Prestige e da Muse. Colpito da ictus nel 1980 si salvò ma perse la memoria “musicale” e dovette pian piano, con gran forza d’animo, ricominciare a suonare praticamente da zero: grazie all’aiuto degli amici, all’ausilio del computer e all’ascolto dei suoi vecchi dischi Pat riuscì a compiere una incredibile riabilitazione «imparando» di nuovo a suonare la chitarra. L’album del 1987 The Return segnò il suo come back alla musica che lo ha poi visto attivo sia discograficamernte, sia a livello concertistico fino alla sua scomparsa.