É morto oggi Franco Maria Ricci, nella sua casa a Fontanellato, a Parma. Editore e collezionista, famoso per aver pubblicato negli anni ‘80 la rivista FMR conosciuta in tutto il mondo e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva 82 anni, gran parte dei quali trascorsi alla ricerca della Bellezza: non a caso «Ephemere - La bellezza inevitabile» è il titolo del documentario che il team del ‘suo’ Labirinto della Masone gli aveva dedicato per gli 80 anni.