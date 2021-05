Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d’arancia in bicchieri di cristallo. Prendiamo in prestito alcuni versi della sigla di Willy, il principe di Bel-Air per introdurre un tema interessante. Quantomeno perché è stato sollevato dal Financial Times, non proprio l’ultimo giornale di questo mondo. La pandemia, spiega il quotidiano britannico, potrebbe spingere le compagnie aeree a rivedere il loro modello di business. O, meglio, la disposizione dei posti e soprattutto la suddivisione in classi per i voli a lungo raggio: first, business ed economy.

Che fine faranno le suite?

Prima della pandemia, i clienti più facoltosi venivano coccolati. Gli A380 della Singapore Airlines, ad esempio, disponevano di vere e proprie suite. Come negli alberghi più lussuosi. Il design era stato affidato a Jean-Jacques...