Come Washington lo scorso marzo aveva bloccato tutti i voli dall’Europa, adesso Bruxelles starebbe valutando la chiusura dei confini agli USA. Hanno quasi del karmico le considerazioni dell’Unione Europea, che sarebbe intenzionata a ritardare la riapertura dei propri confini esterni, inizialmente prevista per il 3 luglio, a Brasile, Russia e Stati Uniti. Proprio per quanto riguarda quest’ultima, l’Europa ritiene che non siano garantite sufficienti misure di contenimento dal coronavirus. L’indiscrezione, riportata dal New York Times, dovrebbe vedere la propria conferma il 24 giugno, quando gli Stati Europei discuteranno i criteri di apertura ai Paesi extra europei.