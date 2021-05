È vero, il coronavirus ha dimostrato di non conoscere frontiere. Ma c’è una buona notizia: anche noi possiamo unire le forze, andando oltre le barriere imposte dai confini, per combattere la pandemia. E con questo spirito che viene presentato «Adulto & Vaccinato», il progetto di quattro giovani attivi nel mondo dello spettacolo italiano che hanno messo a disposizione la propria creatività, con la realizzazione di magliette e statuette a forma di virus, per sostenere coloro che sono in prima linea in questo delicato momento, in primis la Croce Rossa. Riccardo Rossi, tra i fondatori di «Adulto & Vaccinato», illustra al Corriere del Ticino il progetto che in poche settimane ha già ottenuto grandi riscontri in Italia, con testimonial d’eccezione e un’importante ribalta mediatica.