La Cina userà aerei charter per il rimpatrio dei concittadini residenti nella provincia dell’Hubei che si trovano all’estero, nel mezzo dell’epidemia di coronavirus che ha come focolaio la capitale provinciale Wuhan.

«Alla luce delle difficoltà pratiche recentemente incontrate all’estero dai cittadini dell’Hubei, in particolare di Wuhan, il governo ha deciso di inviare voli charter civili per rimpatriarli il più presto possibile», ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying, ripresa dal Quotidiano del Popolo.

Il livello di rischio per la provincia di Hubei, dove è situata la città Wuhan - epicentro del focolaio del corona virus, è posizionato a tre su una scala di quattro, che si traduce nella raccomandazione di «evitare ogni viaggio in quella direzione».

Nella sessione parlamentare mattutina, Abe aveva affermato che ai viaggiatori cui è stato riscontrato di aver contratto il virus non sarà consentito di entrare in Giappone. E’ di 14 il numero ufficiale dei casi di persone infettate in Giappone, compresi cittadini di nazionalità straniera.