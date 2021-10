Aereo caduto, investigatori anche dalla Svizzera

All’inchiesta aperta dall’Agenzia nazionale italiana per la sicurezza al volo (ANSV) dopo l’incidente aereo avvenuto a San Donato Milanese nel quale sono morte 8 persone, parteciperanno anche investigatori di Romania, Svizzera e Canada, vale a dire i Paesi di immatricolazione dell’aereo caduto, di costruzione del velivolo e di costruzione del motore. Lo rende noto la stessa ANSV sottolineando che la partecipazione degli esperti è prevista dalla normativa internazionale ed europea in materia di inchieste aeronautiche. Questa mattina intanto, il team investigativo dell’ANSV, in coordinamento con l’autorità giudiziaria, ha partecipato al sopralluogo nell’area dell’incidente dove tra i reperti è stato individuato anche il lightweight recorder (LDR), assimilabile ad una «scatola nera».