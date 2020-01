(Aggiornato 15.01 ore 10) - Un aereo di linea della Delta Airlines ha scaricato carburante sulle scuole elementari di Cudahy, nella contea di Los Angeles, in California, mentre rientrava in aeroporto per effettuare un atterraggio di emergenza. Lo riportano i media statunitensi, spiegando che numerosi pompieri e personale sanitario sono giunti sul posto in quanto almeno 17 bambini e 6 adulti sono rimasti contaminati dal carburante. I giovani si trovavano nel cortile delle scuole ed hanno riportato sintomi di una forte irritazione cutanea e di intossicazione da fumi nocivi. La perdita di carburante ha poi colpito altre sei scuole nella zona e 60 persone, tra cui diversi bambini, sono state ricoverate con gli stessi sintomi. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.