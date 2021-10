Da quanto apprende l’agenzia di stampa italiana (ANSA), a parlare di blocco è stato uno dei tecnici dell’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) che si occupa del caso, sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, in cui si vede il velivolo precipitare ad altissima velocità con il muso a 90 gradi e disintegrarsi sull’edificio. Da quel video, i cui fotogrammi dovranno essere analizzati dalla polizia scientifica, non risulta il motore in fiamme.