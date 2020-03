Almeno 18 persone sono morte e altre 30 risultano disperse per l’affondamento di una battello fluviale nella regione della foresta pluviale amazzonica. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità del Brasile.

Il traghetto stava portando i passeggeri sul fiume Jari, un affluente del Rio delle Amazzoni, quando improvvisamente ha iniziato a ribaltarsi. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo 46 persone. La Marina brasiliana ha dichiarato di aver avviato un’indagine sull’incidente, le cui cause non sono ancora chiare.