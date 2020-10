Due agenti sono morti e almeno 23 persone sono rimaste ferite in un attentato con un’autobomba contro una base della polizia afgana in una città al confine con il Pakistan, seguito da uno scontro a fuoco.

La violenza è aumentata in tutto l’Afghanistan nelle ultime settimane, anche se talebani e governo afghano rimangono impegnati in colloqui di pace per porre fine al conflitto di lunga data nel paese.