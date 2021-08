Afghanistan, Biden sommerso dalle critiche

Joe Biden lascia il solitario bunker di Camp David e torna alla Casa Bianca per parlare alla nazione e difendersi dalle accuse per l’umiliante e caotico ritiro dall’Afghanistan mentre i talebani si prendono anche Kabul senza sparare un colpo. Critiche che gli piovono addosso da tutte le parti, dagli alleati internazionali alla grande stampa americana, dai repubblicani a più di qualche democratico, con la certezza che questo epilogo non previsto ma prevedibile macchierà per sempre la sua eredità nei libri di storia. Una vera Caporetto o, come suggeriscono i media Usa, una nuova Saigon, quella che lo stesso commander in chief aveva promesso di evitare garantendo un’uscita «sicura e ordinata», ritenendo «altamente improbabile» che i miliziani afghani riconquistassero il Paese, compresa la capitale.

Biden ha dovuto così rompere un silenzio troppo lungo e rumoroso, dopo essere stato travolto dalle accuse e smentito da immagini che hanno fatto il giro del mondo: i talebani armati che entrano nel palazzo presidenziale mentre Ghani scappa all’estero, l’evacuazione in elicottero del personale dell’ambasciata Usa come ai tempi del Vietnam, il caos all’aeroporto di Kabul con afghani disperati che si attaccano ai carrelli degli aerei per fuggire.

Biden tuttavia non si è pentito della sua decisione e resta convinto di aver fatto l’interesse nazionale mantenendo una promessa elettorale che fine a qualche giorno fa aveva ancora il consenso della maggioranza degli americani, stanchi di sperperare soldi in una guerra durata 20 anni. «Non passerò questa guerra ad un quinto presidente», aveva ammonito recentemente, convinto dell’inutilità di rimanere se lo stesso esercito afghano, pur avendo numeri e mezzi superiori ai talebani, non combatte per il proprio Paese. Ma il peso della debacle - «la peggiore della Nato dalla sua fondazione», secondo Armin Laschet, il leader del partito conservatore di Angela Merkel e candidato a succederle alla cancelleria tedesca - ricade tutto su Biden, anche se le responsabilità vanno spalmate su 20 anni di errori. Non ultimo il controverso accordo di Donald Trump con i talebani, ereditato dal suo successore.

Presentatosi come il presidente con la maggiore esperienza di politica estera dai tempi di Eisenhower, Biden si è lasciato andare a previsioni fallaci rivelatesi un boomerang, suscitando dubbi e perplessità anche tra gli alleati internazionali più fidati. Difficile ignorare il fallimento dell’intelligence, che ha sottovalutato la forza dei talebani e sovrastimato le capacità delle forze governative, rivelatesi invece mal addestrate, demotivate, corrotte, senza leadership. Ciò che ha sorpreso tutti è stata la rapidità dell’avanzata degli estremisti islamici. A Biden si rimprovera di non aver saputo gestire tempestivamente l’atto finale, compresa l’evacuazione dell’ambasciata e dei tanti afghani che hanno aiutato gli USA, riconsegnando il Paese ai talebani senza alcuna garanzia.

L’unica domanda ora è se questa capitolazione danneggerà la sua immagine anche in casa o se gli americani che applaudivano ai comizi quando sia Trump che Biden promettevano l’uscita dall’Afghanistan faranno spallucce dicendo che questa storia doveva avere una fine. Anche se una brutta fine.

Merkel: «Una valutazione sbagliata comune»

«Una valutazione sbagliata. Non una valutazione sbagliata tedesca, ma una valutazione sbagliata comune». Lo ha detta Angela Merkel a Berlino, ammettendo a sua volta che sia stato un errore ritenere che le forze afghane potessero opporre resistenza ai talebani. «Non siamo riusciti a raggiungere quello che ci eravamo preposti», ha anche detto Merkel.

«L’esercito afghano non ha opposto resistenza, qualsiasi sia la ragione, o ha comunque opposto poca resistenza. Su questo abbiamo dato una valutazione sbagliata, e questa non è stata una valutazione sbagliata tedesca, ma ampiamente diffusa», ha spiegato Merkel. Al di là del contrasto del terrorismo, ha sottolineato la cancelliera, «tutto ciò che si è aggiunto non è riuscito e non ha avuto il successo che ci eravamo preposti».

«Questo è uno sviluppo amaro per molti afghani che hanno attivamente collaborato», ha aggiunto. Ma lo sviluppo sul territorio ha richiesto una durata molto più lunga di quel che ci si aspettava, ha spiegato. «Siamo stati 20 anni in Afghanistan e in tutto questo tempo - ha concluso - i nostri sforzi non hanno avuto successo» e per Merkel bisogna imparare la lezione che «gli obiettivi devono essere più piccoli».

«Stop alle ostilità»

Il Consiglio di Sicurezza dell’ONU «ha chiesto l’immediata cessazione di tutte le ostilità in Afghanistan e l’istituzione, attraverso negoziati, di un nuovo governo che sia unito, inclusivo e rappresentativo, anche con la partecipazione piena, equa e significativa delle donne». In una dichiarazione all’unanimità, i Quindici «hanno sottolineato che devono essere garantite la continuità istituzionale e il rispetto degli obblighi internazionali dell’Afghanistan, nonché la sicurezza e l’incolumità di tutti i cittadini afghani e internazionali

I membri del Consiglio hanno chiesto «la fine immediata delle violenze, il ripristino della sicurezza, dell’ordine civile e costituzionale e colloqui urgenti per risolvere l’attuale crisi di autorità nel paese e per arrivare a una soluzione pacifica». Infine hanno «riaffermato l’importanza della lotta al terrorismo in Afghanistan per garantire che il territorio non venga utilizzato per minacciare o attaccare alcun paese, e che né i talebani né alcun altro gruppo o individuo sostengano i terroristi».

