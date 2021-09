Un camion con a bordo combattenti talebani è stato colpito oggi da un’esplosione a Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan vicino al confine con il Pakistan, e, stando ai media locali, diversi occupanti del mezzo sono stati trasportati in ospedale. Per il momento non si conoscono altri dettagli della dinamica, né si ha un quadro preciso delle vittime.