Dopo l’Occidente, l’inferno. L’annuncio di Washington di voler lasciare l’Afghanistan entro fine agosto dopo vent’anni di costosissima e dispersiva guerra, potrebbe causare al Paese asiatico danni difficilmente calcolabili. In termini di società, di vite umane, di instabilità politica. È la grande base aerea di Bagram – costruita dagli americani e servita come testa di ponte per far entrare mezzi e uomini in Afghanistan – il simbolo di una terra che rischia di ripiombare in una crisi senza fine, con sanguinose lotte fra etnie e religioni diverse. Bagram oggi è vuota, una città fantasma. Dall’oggi al domani gli americani sono spariti a bordo dei giganteschi C-5. E dietro di loro, nel vuoto quasi assoluto di potere, hanno lasciato vaste aree nelle mani dei talebani. Non solo: in queste settimane...